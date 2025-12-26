Àµ·îÍÑ¤Î¤·¤á¾þ¤ê¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢»³¸ý»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¿ÎÊÝ¤Î¶¿¡×¤Ë¤Ï¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤Î³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÇã¤¤ÊªµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÆâ½½¿ô¸®¤ÎÇÀ²È¤¬ºî¤Ã¤¿¤·¤á¾þ¤ê¤¬¤ª¤è¤½1000¸ÄÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢ÇÀ²È¤¬¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ò¶²¤ì¡¢»³¤ÇºÎ¼è¤¹¤ë¥·¥À¤¬½½Ê¬¤ËºÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½Ð²Ù¿ô¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö²¿¸Ä¤°¤é¤¤Çã¤¦¡©¡×¡ÊµÒ¡Ë¡Ö19¸Ä¤°¤é¤¤¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤è¤ê¤âÃÍÃÊ¤¬¤ª¼êº¢