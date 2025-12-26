Âçºå3·î¸Â Æü·Ð225ÀèÊª50720+200¡Ê+0.39¡ó¡Ë TOPIXÀèÊª3423.5-3.5¡Ê-0.10¡ó¡Ë Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ200±ß¹â¤Î5Ëü0720±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤­¤Ï5Ëü0510±ß¤È¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î½ªÃÍ¡Ê5Ëü0490±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü0490±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥í¥ó¥°¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤­»þ¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü0680±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¸å¾ì¤Î¼è