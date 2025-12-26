¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÅ·Ê¸´Û¤Ë27Æü¡¢Åìµþ¡¦·îÅç¤Î¿Íµ¤¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤­Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂçÅÔ»Ô¤Ë¤â¤ó¤¸¤ãÊ¸²½¤ò¹­¤²¤Æ¤­¤¿Å¹¤¬¶å½£½é¿Ê½Ð¤Ç¼¯»ùÅç¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±¤Ï¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤¦Ç¯Ëö¤ÎÅ·Ê¸´ÛËÜÄÌ¤ê¤Ç³«Å¹½àÈ÷¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÌ¾Êª¡¦¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤­¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¤ª¤³¤²¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤ó¤¸¤ã¤Î¼ïÎà¤Ï¤Ê¤ó¤È30¼ïÎà°Ê¾å¡ª¤Ê¤«¤Ç¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ä¡Ê·îÅç¤â¤ó¤¸¤ã¤ª¤³¤²¼¯»ùÅçÅ·Ê¸´ÛÅçÅÄ¿®Å¹Ä¹¡Ë¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤â¤Á¤â¤ó¤¸¤ã¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ