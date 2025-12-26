¡û£Ä£Ã£Í [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î2.15¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë300Ëü³ô(¶â³Û¤Ç55²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï12·î29Æü¤«¤é26Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡ûÊ¡Åç°õºþ [Ì¾¾Ú£Í] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.77¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë21Ëü³ô(¶â³Û¤Ç7875Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢12·î29ÆüÄ«¤ÎÌ¾¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖN-NET3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ ¡Î2025Ç¯12·î26Æü¡Ï ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹