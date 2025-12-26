¤³¤È¤·¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È5Æü¡¢·Þ½Õ½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¼´Ø»Ô¤Î³¤¶Á´Û¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¿åÁå¤ÎÃæ¤Ç¤³¤È¤·¤Î´³»Ù¤Î¥Ø¥Ó¤«¤éÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡¦¥¦¥Þ¤Ø¤Î¸òÂå¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÌç³¤¶®¤ÎÄ¬¤ÎÎ®¤ì¤òºÆ¸½¤·¤¿³¤¶Á´ÛºÇÂç¤Î¿åÁå¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ø¥Ó¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥À¥¤¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢8·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿³¤¶Á´Û¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¦¥Þ¥À¥¤¥Ðー¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¿åÁå¤Î