田布施町の神社に地元の中学生が描いた絵馬が奉納され、２６日、お披露目されました。田布施町の髙松八幡宮に絵馬を奉納したのは田布施中学校の美術部の生徒です。♪午年の中でも「勢いのある年」といわれる丙午の2026年。このため、中学生らは神の使いである白馬が駆け抜ける様子を描いたといいます。絵馬の大きさは縦が1.8メートル、横が2.5メートル、およそ2ヵ月かけ作り上げました。この絵馬の奉納は干支に