µîÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÎÓÁíÌ³Âç¿Ã¤Î¿Ø±Ä¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¡ÖÏ«Ì³Èñ¡×¤Î°ìÉô¤¬¼ÂÂÖ¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÎÓÂç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê26Æü¡Ë¡Ö»äÀßÈë½ñ¤Ë¤è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê·ÐÍý½èÍý¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢µîÇ¯½©¤Î½°±¡Áª¤ÇÎÓ¿Ø±Ä¤ÎÁªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¼ÂÂÖ¤È¤¢¤ï¤Ê¤¤ÎÎ¼ý½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÇÎÓ»öÌ³½ê¤Ï¤­¤Î¤¦Ï«Ì³Èñ¤«¤é13¿ÍÊ¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ13Ëü±ß¤òºï½ü¤¹¤ë·Á¤ÇÊó¹ð½ñ¤òÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÓÂç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤ÇÊÛ¸î»Î