ËÜÆü12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ¤è¤ê¡¢²Ý¶â·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥¹¡§¥¿¥¤¥à¡§¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£ËÜºî¤Ï¡¢»à¤Î½Ö´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡ÖÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿»þ´Ö¡á¥í¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥í¥¹¡§¥¿¥¤¥à¡§¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£2003Ç¯¤Ëäª¾»Ìé¤¬Ã»ÊÔ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤È¤·¤ÆÈ¯°Æ¡¦À©ºî¤·¡¢2008Ç¯¤ËÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì