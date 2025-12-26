2025Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸©Æâ¤Î¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤ÏËèÇ¯24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊç¶â¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ë554Ëü9257±ß¤Î´óÉÕ¶â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¶å½£¤ÎÃæÀî°ËÀµ¼ÒÄ¹¤«¤éKKT¤Î½¡ÅÄ±ÑÀ®¼ÒÄ¹¤ËÌÜÏ¿¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¶â¤ÏÊ¡»ã»Ù±ç¤äºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£