·§ËÜ»Ô¤Ç´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¥Û¥¹¥È¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÃË¤¬25ÆüÉÕ¤±¤ÇºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤ÏµîÇ¯6·î¡¢¸µ¥Û¥¹¥È¤Î¾¾ËÜ³ÙÈï¹ð¡Ê25¡Ë¤¬·§ËÜ»Ô¤Ç°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤ÆÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¡¢¼Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ÇµÕÁö¤µ¤»¤Æ½÷À­2¿Í¤ò¤Ï¤Í»à½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¿³¤Î·§ËÜÃÏºÛ¤Ç¤ÏÄ¨Ìò12Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¾¾ËÜÈï¹ð¤ÏÊ¡²¬¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£·î22Æü¡¢´þµÑ¤µ¤ì