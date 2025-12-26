12·î25Æü¡¢²Î¼ê¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ËÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈNHK¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÌðÂô¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ï2012Ç¯°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÌðÂô¤Ï2009Ç¯¤ËÇòÁÈ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¡£2012Ç¯¤Ë¤âÇòÁÈÆÃÊÌ²Î¼ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½¤Ï11·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ÈÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤ÆAKB48¡¢ÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤ÆRADWIMPS¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£