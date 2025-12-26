スーツブランドのORIHICAが、2026年春夏商品の展示会を開催した。今季のシーズンテーマは「CHANGE & CHALLENGE」と「FEEL THE SPORTS」。新生活や環境の変化が多いタイミングに向け、機能性を進化させたレディース・メンズアイテムをそろえる。さらに、ファッションとスポーツを融合させ、ビジカジ・オフィカジ化が進む中で機能性と汎用性を兼ね備えたアイテムを展開した。ORIHICA 2026SS展示会レディースは新素材「ORITEX」で