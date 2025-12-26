読者のみなさん、2025年も買い物は捗りましたか？ この機会に今年買ったものを振り返っておけば、購入を忘れていたものや、来年になったら買いたいものが見つかるかもしれません。GetNavi webのガジェット系ライター・編集部員にも、「今年買ってよかったガジェット・家電」を聞いてみました。ぜひ、年末年始のお買い物の参考にしてみてください！ ヤマダユウス型（ライター） 1位OP-XY（Teenage Engineering ）268,000