26Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤ÇÊ£¿ô¿Í¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤«¤ì¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â15¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï38ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢»°Åç»ÔÆîÆóÆüÄ®¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢5～6¿Í»É¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥×¥ìー¤ä±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¤¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç15¿Í¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤