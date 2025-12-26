ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¤Ç¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¹©¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢14¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤Ë¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤ê¿ÏÊª¤Ç5¡Á6¿Í»É¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥×¥ì¡¼±Õ¤ò¤Þ¤«¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤¬·Ù»¡¤Ë¤è¤ê³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6¿Í¤Ï¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢