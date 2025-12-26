¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬¤Þ¤¿ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿5kg¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê6±ß¹â¤¤4337±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï2½µÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢11·î²¼½Ü¤Ë¤Ä¤±¤¿4335±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£4000±ßÂæ¤Ï16½µÏ¢Â³¤Ç¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤Ë¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤¿¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ï½ªÂ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¥³¥á¤Îºß¸ËÎÌ¤¬Å¬Àµ¿å½à¤òÂç¤­¤¯¾å