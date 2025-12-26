¥È¥ë¥³¤Î½»Âð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¡È¥¯¥Þ¡É¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï2³¬¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÎÌÚÏÈ¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò¤¯¤°¤ê¡¢´ïÍÑ¤Ë¿¯Æþ¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¤·¤Ë¤­¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢²èÌÌ¼êÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Á¤ÎÁãÈ¢¡£¥¯¥Þ¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òÁÀ¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÈÅßÌ²Á°¤Î±ÉÍÜÊäµë¡É¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¥¯¥Þ¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈËþÂ­¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò¤¯¤°¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»¿Í¡§¥¯¥Þ¤Ï¤³¤³