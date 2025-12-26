与田祐希が、乃木坂46の井上和とクリスマスイルミネーションを見に行ったときの写真を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】与田祐希&井上和、ファン歓喜の密着ショット） 与田は、六本木ヒルズの「けやき坂イルミネーション」で撮影した井上と頬を寄せ合うショットのほか、与田がクリスマスツリーと一緒に写ったソロショット、「最後の動画セミの鳴き声がしてる気がするよね」と綴った季