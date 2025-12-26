¥¢¥Þ¥Í¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥Þ¥Í¥¯Âçºå¤Ê¤ó¤Ð¡×¤ò12·î15Æü¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥¢¥´¡¼¥é ¥×¥ì¥¤¥¹ ÂçºåÆñÇÈ¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¿¡£µÒ¼¼¤Ï¥Ä¥¤¥ó¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î5¥¿¥¤¥×¡¢Á´232¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¶ú¥«¥Ä¤äÆùµÛ¤¤¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ê¤ó¤Ð±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£