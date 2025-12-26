スマート農業に関する補助金およそ８８０万円を国からだまし取ったとして、北海道旭川市の男女３人が逮捕された事件で、旭川地検は２６日、男２人を詐欺などの罪で起訴しました。詐欺などの罪で起訴されたのは、コメの生産などを手掛ける大柳ファームの実質的経営者の岡田栄悟被告４７歳と、代表取締役の大柳彰久被告４１歳です。２人は２０２４年４月、農林水産省の「スマート農業機械」に関する補助金を巡り、