人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）吉凶が混在する日。偽りの友情は去り、真の友に出会える暗示が。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）何かと邪魔が入りがち。家族への相談は延期するのが吉。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）何かとつまず