栃木県警下野署は２６日、同県下野市内の６０歳代女性が、現金や金地金、暗号資産で計約１億６０００万円相当をだまし取られる特殊詐欺の被害に遭ったと発表した。発表によると、今年５月下旬、女性のスマートフォンに通信事業者を名乗る男から「あなたが購入した携帯電話が悪用され、詐欺事件が起きている」と電話があった。電話を代わった検察官を名乗る女からは「あなたを逮捕する準備もできている。資産が犯罪で得たものか