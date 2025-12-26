?ミスター女子プロレス?神取忍率いるＬＬＰＷ−Ｘの来年１月７日神田明神ホール大会「新春闘い初め〜縁起を背負って、最初のゴング〜」の全対戦カードが２６日、発表された。メインでは、同団体に初参戦となるＭＩＲＡＩ（みちのくプロレス）がNØRI（ＬＬＰＷ−Ｘ）とタッグを結成し、凛＆叶ミク（Ｔ−ＨＥＡＲＴＳ）と対戦する。セミメインでは、神取がセンダイガールズの高瀬みゆきと組み、ダンプ松本＆ＺＡＰと激突する