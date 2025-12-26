¹âÃÎ¸©¤ÎÌ¾¾¡¡¦·ËÉÍ¤Ë¤¢¤ë·ËÉÍ¿åÂ²´Û¤¬2025Ç¯12·î24Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¼«µÔ¥Ý¥¹¥È¡×¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¤Î²Î»ì¤ò¤â¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íè´Û¼Ô¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«ÓÞ¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡ÖÃ¯¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤Ê¤É±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÍè´Û¼Ô¤Ï²¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ö¤Î´ÛÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«