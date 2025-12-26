´ôÉì¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤«¤éÅßµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£26Æü¡¢ÅßµÙ¤ßÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì»Ô¤ÎÄ¹ÎÉ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ûー¥à¥ëー¥à¤¬³«¤«¤ì¡¢1Ç¯À¸¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÅßµÙ¤ß¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¡§¡Ö¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÝ½ü¤Ç¤¹¡£ÅßµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢»¨¶Ò¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤°¤é¤¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ»¨¶Ò¤¬¤±¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅßµÙ¤ß¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤Î