»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ëÍÜ¿£¥Þ¥À¥¤¤Î½Ð²Ù¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§Ìî»ÔÆóÌÚÅçÄ®¤Ï¡¢ÇÈ¤¬²º¤ä¤«¤ÊÆþ¤ê¹¾¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Þ¥À¥¤¤ÎÍÜ¿£¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢µù¹Á¤Ç¤ÏÏ¢ÆüÁáÄ«¤«¤é½Ð²Ùºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥À¥¤¤ÏÀ¸¤­¤¿¤Þ¤Þ½Ð²Ù¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¥«¥´¤Ë1É¤¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¯¡¢Âç¤­¤µ¤â¿§¹ç¤¤¤âÎÉ¤¤¥Þ¥À¥¤¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºî¶È¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤ÇµÙ¤Þ¤º