½÷Í¥¤ÎÀõÀîÍüÆà¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÀõÀîÍüÆà£²£°£²£¶£Ã£Á£Ì£Å£Î£Ä£Á£Ò¡×¡Ê£Î£á£ç£é£ó£á´©¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢£²£³Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÈÎÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡££²¿Í¤Ï£±£°·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ç¶¦±é¡£ÇÈÎÜ¤Î·ëº§¤òÊ¹¤­¡¢¡ÖÊÑ¤ÊÀ¼¡¢½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê½÷À­¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ