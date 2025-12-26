ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢Ìó438Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú º´Æ£·ò ¡Û¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÌó438Ëü±ß¤Î´óÉÕ¡ÖÈïºÒÃÏ¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×2024Ç¯1·î1Æü¤ÎÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯2Ç¯¡£º´Æ£¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¥Á¥ã