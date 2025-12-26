私は和代。私の娘は現在、妊娠7ヶ月です。孫の誕生を楽しみに待ちわびています。娘のお腹を見たとき、私は「これは男の子だ」とすぐに思いました。前に突き出て角ばった形をしていて、つわりも軽かったと聞いていたからです。しかし、健診で女の子だったと言われたと言います。娘は不満そうな顔をしていました。それでも私は娘のためだと思っていました。服やベビーカーを性別に合わせて揃えてしまい、後で「違った」となれば無駄