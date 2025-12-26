遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。第15話言葉にならない心の叫び【編集部コメント】マユミさん自身も、高齢になった自分の両親の面倒を見ています。何かあればすぐに駆けつけなければいけないし、日々の関わり