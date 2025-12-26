山形市の（株）Ｅ旅（資本金600万円、山形市長町4-5-43、代表金田史生氏）と、関係会社の(有)山形Ｅ旅（資本金3500万円）は、12月25日までに事業を停止し、事後処理を阿部則裕弁護士（阿部則裕法律事務所、山形市七日町3-2-31、電話023-665-4278）に一任、自己破産申請の準備に入った。 帝国データバンクによると、(株)Ｅ旅は (有)山形Ｅ旅の関係会社として2018年の6月に設立された旅行業者。第２種旅行業者として、国