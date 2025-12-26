J1アビスパ福岡は26日、DF奈良竜樹（32）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。3年連続で主将を務めた奈良は昨年6月に左膝の手術を受け、今年7月21日の京都戦でリーグ戦復帰。今季は16試合に出場し、リーグ5位タイ38失点の堅守構築に貢献した。長谷部茂利前監督から金明輝監督に代わり、得点力アップを目指すチームのスタイルも大きく変化。特に、10月4日の横浜FC戦ではポジションがそれまでの3バック中央か