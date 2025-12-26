¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AKB48¤¬¡¢26Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¸å4¡§30¡Á¸å11¡§10¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û´ñÀ×¤ÎÉü³è¡ª¤¢¤Ä¤æ¤¦¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤½¤í¤¤W¥»¥ó¥¿¡¼¶ÊÈäÏª20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖRIVER¡Á¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Á¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖRIVER¡×¤Ç¤Ï¹â