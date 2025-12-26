俳優・鳴海唯が2026年1月10日に発売するZINE『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』(1,100円 日本出版貿易)の表紙が公開された。鳴海唯 ZINE『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』表紙photo by 三森いこ○ベッドに寝転がるカットが表紙に季刊で刊行するZINE『Magic hour』の第1号となる今作は、「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏が撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその