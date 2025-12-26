今年もあとわずか。節目のタイミングだからこそ、身につける一本を見直したいと考える人も多いのではないだろう。ロレックスは王道と呼ばれる一方で、最初の1本を選ぶとなると迷いが生まれやすい。モデルの個性は多彩で、価格帯や年式、コンディションまで含めると、判断に悩むポイントは少なくない。 本連載では、中古市場を熟知したプロの目利きが“ファーストロレックス”として検討したい3本を厳選。ラグジュアリーと実用性、