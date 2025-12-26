»Ö²ìÄ®¤Î¸µ¿¦°÷¤¬ÉÔÀµ¤ÊÆþ»¥¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ»¥Ë¸³²¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»Ö²ìÄ®¤Î60Âå¤Î¸µ¿¦°÷¤Ç¤¹¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÁÜºº¤ÇµîÇ¯12·î¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÊªÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢Æþ»¥¤ËÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÉÊ¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î½èÊ¬¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ö²ìÄ®¤Î°ð²¬Ä®Ä¹¤Ï¡ÖÆâÉôÅýÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£