¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡¢X¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤òº¹¤·½Ð¤¹¹á¼è¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢¡ÖHappy Holidays¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤òº¹¤·½Ð¤¹¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©¡©¡ª¡ª Áé¤»¤Þ¤·¤¿¡© ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª´é¤¬Áé¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡©¡×¡ÖÈ±¤¬Ã»¤¯