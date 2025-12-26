丸ごとキャベツも長持ち 使おうとしたときにシナシナになっていることもあるキャベツを、パリパリのまま保存できるワザをご紹介。芯を切り落として濡れティッシュをあてるだけなので、サッと手軽に試すことができます。 実際に試した人も絶賛！新鮮なまま保存できた つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「購入したときよりシャキッとしました」「とっても簡単！」など、手軽にできる保存方法を絶賛する声がたくさ