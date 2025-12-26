2020Ç¯7·î¤Î¹ë±«¤Ç¡¢14¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¸©µåËáÂ¼¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÖÀé¼÷±à¡×¤Îµ¾À·¼Ô1¿Í¤Î°äÂ²¤¬¡¢ÈòÆñÍ¶Æ³¤Î²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ±¿±ÄË¡¿Í¤ÈÂ¼¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬26ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È20Ç¯7·î3Æü¸á¸å5»þ¡¢Â¼¤¬¹âÎð¼Ô¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Àé¼÷±à¤Ï¿¦°÷¤òµ¢Âð¤µ¤»¡¢Æþ½ê¼Ô¤òÈòÆñ¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¤Ï¡¢Àé¼÷±à¤ËÂÐ¤¹¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Î²á¼º