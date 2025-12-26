「ひらり」「毛利元就」などのドラマで知られる脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会（横審）委員を務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが17日、急性左心不全のため東京都の病院で死去した。77歳。葬儀は近親者で行った。喪主は弟均（ひとし）さん。近年は公の場に出る機会は減っていたが、22年6月には、原作小説「すぐ死ぬんだから」の朗読劇の会見に出席している。会見では「人間は男も女も見た目に気を付けないと