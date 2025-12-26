¡Ú¥«¥É¥³¥ßAWARD2025¡Û 12·î26Æü È¯É½ ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤È¥É¥ï¥ó¥´¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤ª¤è¤ÓÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ö¥«¥É¥³¥ßAWARD2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ö¥«¥É¥³¥ßAWARD2025¡×¤Ï¡¢¥«¥É¥³¥ß¤Ç2025Ç¯¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ËÆÉ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢Á´10ÉôÌç¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£