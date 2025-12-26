中国西部の陝西省の省都西安市と同省北部の延安市を結ぶ西延高速鉄道が12月26日午前、正式に開通しました。同鉄道は西安市を起点に、同省の渭南市、銅川市を経て延安駅に至ります。全長は299キロ、設計時速は350キロです。運行開始当初は、1日当たり最大38本の高速列車を運行し、沿線の高陵、富平南、銅川、洛川、甘泉北など10駅はすでに営業を開始しています。西安北駅から延安駅までの所要時間は最短68分で、現行の在来線より62