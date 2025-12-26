「スピードスケート・全日本選手権」（２６日、長野市エムウェーブ）ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ね、男子５００メートルが行われた。新濱立也（高崎健康福祉大職）は、参加標準記録のＳＳ標準を突破する３４秒４０で２位となり、五輪代表入りを確実とした。「ＳＳ標準を切れて、一安心している。レース直前まで試練が山ほどあったので不安ばかりあったが、多くの方に『自分を信じれば大丈夫』と言われていた。その