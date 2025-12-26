韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER・TAEHYUNが、来年1月28日発売の雑誌『NYLON JAPAN』3月号（カエルム）の表紙に登場。“媚びないのに、抗えない”新ビジュアルを披露する。【写真】「一緒に過ごす夏」を表現…TOMORROW X TOGETHERの浴衣姿同誌では、アメリカ・ニューヨーク発のメーキャップアーティストブランド「NARS」がTAEHYUNを起用したビューティシューティングを実現。光の反射で透明感をかなえる「ライトリフ