女性9人組「NiziU」が26日、テレビ朝日系「ミュージックステーションSUPERLIVE2025」（後4・30）に生出演し、体調不良で欠席したAYAKAを除く8人でパフォーマンスした。グループの公式サイトでこの日、「AYAKAが発熱を伴う体調不良のため、医師の診断のもと急遽出演を見送ることとなりました」と説明。「NiziUならびにAYAKAを応援し同番組と同イベントを楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけし