湘南ベルマーレ（資料写真）来季Ｊ２の湘南は２６日、京都からＭＦ武田将平（３１）＝１８１センチ、７３キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ、「サッカー選手という夢を持つきっかけになったクラブに加入することができうれしく思う。サッカーを楽しみ成長していけるように日々全力を尽くす」などとコメントした。伊勢原市出身で流通経大柏高、神大から２０１７年に岡山入り。甲府への期限付き移籍を経て２１