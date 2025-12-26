Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯12·î26Æü¤Ï¡¢SQUARE ENIX¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬2026Ç¯2·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined¡Ù¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈVII Reimagined -Switch2