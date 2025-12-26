Image: Shutterstock È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£NVIDIA¡Ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Ï¡¢AI³«È¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹þ¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤½¤Î»ëÀþ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥â¥Ç¥ë¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NVIDIA¤Ï12·î15Æü¡¢ºÇ¿·¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖNemotron 3¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÈ¯É½¡£Æ±¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¸¥§