¡ÖÉð»Î¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Åá¤ò¼ê¤ËÀï¾ì¤ò¶î¤±¤ë»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÏÌóÆóÉ´Ï»½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤­¤ÊÀïÁè¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Ê¿ÏÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©´ØÏ¢µ­»ö¡§Éð»Î¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÏÃ¯¤«¡©¤Î¤Á¤ÎÉð²È¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤òºî¤Ã¤¿Éð¾­¡Ö¿·Íå»°Ïº¡¦¸»µÁ¸÷¡×¤òµó¤²¤ë¤Ù¤­ÍýÍ³¡ÚÉð»ÎÆ»¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦À¸¤­¤ë¤Î¤«¡Ä¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð