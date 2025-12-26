12·î8Æü¡¢JRÄ¹Ìî±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©ÃÏ¤Çµ¯¤­¤¿¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£ÍÛ»ÔÈï¹ð¤¬26Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷º´Æ£ÍÛ»ÔÈï¹ð¡Ê55¡Ë¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´Æ£Èï¹ð¤Ï12·î8ÆüÄ¹Ìî»ÔÆîÀéºÐ¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¸åÊý¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¿Ê¤ßÏ©¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ47ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ò¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡»¡¤Ïº´